The National han anunciado hoy su regreso para el próximo 17 de mayo con un LP que se llamará I Am Easy To Find. Este trabajo, el octavo de los veteranos del rock alternativo, vendrá acompañado de una película de 24 minutos titulada con el mismo nombre.

La cinta estará bajo la dirección de Mike Mills –20th Century Women– y será protagonizada por la actriz danesa Alicia Vikander, conocida por trabajos como Ex Machina, Anna Karenina o La Chica Danesa.

Primer adelanto y tour

Como primer adelanto de I Am Easy To Find, The National han lanzado un tema bajo el nombre de You Had Your Soul With You, con la participación vocal de Gail Ann Dorsey, quien fuera bajista de David Bowie.

El sucesor de Sleep Well Beast, tendrá 16 cortes e incluirá colaboraciones con los talentos vocales de Sharon Van Etten o Lisa Hannigan. Para presentarlo, The National comenzarán un tour mundial –cuyas fechas puedes consultar aquí– a partir de Junio en varias de cuyas fechas es probable que acompañen artistas como Courtney Barnett o Alvvays.

Tracklist

1. You Had Your Soul With You

2. Quiet Light

3. Roman Holiday

4. Oblivions

5. The Pull Of You

6. Hey Rosey

7. I Am Easy To Find

8. Her Father In The Pool

9. Where Is Her Head

10. Not In Kansas

11. So Far So Fast

12. Dust Swirls In Strange Light

13. Hairpin Turns

14. Rylan

15. Underwater

16. Light Years