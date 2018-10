The National emociona al público de Nueva York con su canción dedicada al fallecido Scott Hutchison (Frightened Rabbit)

En el estreno de su propio festival There’s No Leaving New York en Queens, The National protagonizaron un emotivo momento cuando dedicaron su canción al fallecido líder de Frightened Rabbit Scott Hutchison, que se suicidó el pasado mes de mayo tras una larga batalla con problemas de depresión. Dentro de un impresionante setlist de 23 canciones, The National hicieron una pausa para recordar al cantante escocés, al igual que hicieran este verano en Londres, y lograron que todo el público se emocionase y guardase un respetuoso silencio durante la canción, como podemos ver en el vídeo.

Desde luego, Hutchison dejó una enorme huella en aquellos músicos, compañeros y artistas que llegaron a conocerle, ya que habido numerosos homenajes y recuerdos por parte de sus compañeros en los últimos meses, como ha sido los casos de bandas como Death Cab for Cutie o The Charlatans, entre otros.

Os dejamos con el emocionante vídeo dentro de este nuevo festival que The National ha liderado junto a otros artistas como Cat Power o Future Islands.