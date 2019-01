The Mountain Goats comparten canción de su próximo álbum

The Mountain Goats han anunciado el nombre y fecha de su próximo álbum, In League With Dragons, que verá la luz el próximo 26 de abril y del que han compartido un nuevo tema: Younger.

En un comunicado, el miembro de la banda John Darnielle, ha indicado que este álbum comenzó siendo una ópera de rock, sobre una comunidad costera asediada, llamada Riversend y gobernada por un mago.

Originariamente, esta ópera contendría “entre cinco y siete temas”. Sin embargo, a medida que el autor trabajaba en ella, comenzó a ampliar su visión influído por el trabajo autor siciliano Leonardo Sciascia y la obra de misterio The Zebra-Striped Hearse, de Ross MacDonald.

En su conjunto, el álbum de 12 temas explorará diversas “historias salvajes de venganza, redención, héroes en encrucijadas y grandes figuras en declive”.

Tracklist

01. Done Bleeding

02. Younger

03. Passaic 1975

04. Clemency for the Wizard King

05. Possum by Night

06. In League With Dragons

07. Doc Gooden

08. Going Invisible 2

09. Waylon Jennings Live!

10. Cadaver Sniffing Dog

11. An Antidote for Strychnine

12. Sicilian Crest