The Magic Gang se estrenan en Madrid

La banda de Brighton The Magic Gang actuará por primera vez en la ciudad de Madrid el día 27 de octubre gracias a Momentos Alhambra.

El cuarteto británico formado por Paeris Giles, Kristian Smith, Angus Taylor y Jack Kaye volverá una vez más a nuestro país tras su concierto en el festival FIB este verano. No será su única visita, puesto que también actuarán en el festival BIME en el País Vasco, que se dará entre los días 26 y 27 de octubre.

The Magic Gang se encuentran en una gira europea que incluye países como Reino Unido, Francia y Alemania entre otros con el fin de promocionar su trabajo más reciente, su álbum debut The Magic Gang.

La banda alcanzó un gran éxito en Reino Unido gracias a sus primeros EPs (Jasmine, The Magic Gang EP o EP Three entre otros), los cuales les permitieron tocar en múltiples festivales, y por fin sus seguidores españoles podrán disfrutar de ellos en sala. No en una cualquiera, los de brighton tocarán en la mítica Costello por la que han pasado bandas como Island, The Amsterdammers o artistas como Bryde.

Consigue tus entradas para ver a The Magic Gang en Madrid o en Bilbao y no te los pierdas en su gira europea