New Order, Anna Calvi o Moby colaboran en un disco para financiar la investigación sobre el Alzheimer

Aunque en los últimos meses, por razones evidentes, la pandemia del coronavirus ha copado la actualidad, sigue habiendo muchas otras que necesitan financiación para su investigación, ya que siguen afectando a decenas de miles de personas en todo el mundo. Por eso, muchos artistas se han unido para participar en el disco The Longest Day, con el que recaudan fondos en la lucha contra el Alzheimer.

New Order, Hayden Thorpe y John Hopkins, Anna Calvi, Moby, Algiers, Beach Slang o Cold Specks, entre otros, participan en este disco que saldrá a la venta el 19 de junio, este mismo viernes, a través de Mon Amie Records.

Toda la recaudación se destinará la lucha investigación contra esta enfermedad a través de la Azlheimer’s Association, la organización de salud voluntaria líder en la atención, el apoyo y la investigación del Alzheimer, pero además, si encargas una de las copias físicas del disco, puedes incluir a un ser querido en el libreto del mismo.

Os dejamos con el tracklist de esta iniciativa que podréis escuchar este mismo viernes. Igualmente, si queréis haceros con el disco, lo podéis hacer a través del siguiente enlace.

Tracklist de The Longest Day, disco para recaudar fondos contra el Azheimer

Anna Calvi – Adélaïde

Rituals of Mine – The Only Way Out Is Through

Daniel Avery – JXJ

Cold Specks – Turn To Stone

TR/ST – Destroyer

Shadowparty – Marigold

Beach Slang – Under the Milky Way

New Order – Nothing But A Fool (Extended Mix 2)

HAAi – Drumting

J. Laser – Dreamphone

Sad13 – Who Goes There

Algiers – There Is No Year (Remix)

Astronauts, Etc. – The Border

Wolfmanhattan Project – Friday the 13th

Hayden Thorpe & Jon Hopkins – Goodbye Horses

Moby – In Between Violence

Rhys Chatham – For Bob – In Memory (2014) for Flute Orchestra