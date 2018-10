The Lemonheads anuncian su primer disco en nueve años

The Lemonheads han anunciado la publicación de un nuevo álbum de estudio, nueve años después de su último trabajo. Se tratará de una secuela de su álbum de versiones de 2009 titulado Varshons y se llamará consecuentemente Varshons II. Estamos por tanto ante otro álbum de versiones que incluirá clásicos de artistas como Nick Cave, John Prine, Lucinda Williams o Florida Georgia Line, entre muchos otros.

Esta segunda parte saldrá a la venta en febrero del próximo año. Os adjuntamos el tracklist y su versión de Can’t Forget de Yo la Tengo, para amenizar la espera de este nuevo álbum.

Tracklist de Varshons II:

01 Can’t Forget (Yo La Tengo)

02 Settled Down Like Rain (The Jayhawks)

03 Old Man Blank (The Bevis Frond)

04 Things (Paul Westerberg)

05 Speed of the Sound of Loneliness (John Prine)

06 Abandoned (Lucinda Williams)

07 Now and Then (Natural Child)

08 Magnet (NRBQ)

09 Round Here (Florida Georgia Line)

10 TAQN (The Eyes)

11 Unfamiliar (The GiveGoods)

12 Straight to You (Nick Cave & The Bad Seeds)

13 Take It Easy (The Eagles)