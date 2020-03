The Lemon Twigs presentan su nuevo disco con “The One”

Songs for the General Public es el título elegido por The Lemon Twigs para su nuevo disco, cuarto de su discografía, y que saldrá a la venta el próximo 1 de mayo.

Tras dos años de silencio discográfico desde que publicasen Go To School en 2018, el dúo formado por los hermanos Brian D’Addario y Michael D’Addario vuelve con este nuevo trabajo que han producido ellos mismos.

Hasta que podamos escuchar el disco al completo, podemos ir degustando un primer aperitivo recién estrenado. La canción, titulada The One, viene acompañada por un videoclip dirigido por Michael Hili que puedes ver a continuación:

Tracklist del disco