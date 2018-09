The Kooks vuelven a sus inicios con “Let’s Go Sunshine”

Han sido unos largos y calurosos meses de espera, pero por fin The Kooks han compartido su quinto álbum de estudio, Let’s Go Sunshine.

Esta aventura de expectación comenzó con pequeños adelantos durante los meses de mayo y junio empezando por los singles All The Time y No Pressure, que hicieron del verano algo más llevadero al ponerle banda sonora. Junto a estos, el grupo nos presentó la portada del álbum en la que aparecería el hijo del bajista Peter Denton, y pudimos entender un poco mejor cómo se hizo Let’s Go Sunshine mediante el reportaje que la BBC 1 emitió en su programa The One Show.

Además, The Kooks compartieron en sus redes sociales una mini-serie de dos episodios llamada It’s Always Sunny In Margate como promoción del álbum y varias escenas eliminadas de los videoclips de No Pressure y Four Leaf Clover. Todo ello se puede encontrar en su canal de Youtube.

Por último, la banda publicó hace escasos días un vídeo por cada canción del disco comentando y explicando las influencias, cómo empezaron y cómo acabaron siendo los temas que se incluyen en Let’s Go Sunshine.

Let’s Go Sunshine

El álbum, publicado hoy día 31 de agosto por AWAL Recordings y producido por Brandon Friesen, se compone de quince canciones incluyendo la Intro. Estas fueron escritas en su totalidad por Luke Pritchard –frontman de la banda– junto al resto de miembros, Friesen e incluso algún miembro antiguo como Paul Garred –primer batería del grupo hasta 2010.

Además, la canción Honey Bee fue originalmente compuesta por el padre de Pritchard, que murió durante su infancia. Él era músico de igual modo y, en cierta parte, este hecho fue el que acercó al de Brighton a la música, convirtiéndoles a él y a su banda en todo un icono del pop rock británico. “La música se convirtió en mi forma de conocerle” –explicó Pritchard durante una entrevista para Radio 3. El frontman decidió probar cómo quedarían sus voces mezcladas para así rendirle un pequeño homenaje, y así lo hizo.

Es curioso que algunos de los temas como Weight Of The World o Picture Frame fueron escritos durante la etapa de composición del álbum debut de los Kooks Inside In/Inside Out, lo que quizás haga que, en conjunto, este nuevo trabajo se asemeje más a su primer disco, como reveló Pritchard en una entrevista sobre Let’s Go Sunshine.

Estaremos pendientes sobre próximas fechas de conciertos en España, ya que el grupo no tardará en embarcarse en una gira europea por su quinto álbum de estudio tras la que ya tienen preparada en Reino Unido.

Consigue Let’s Go Sunshine clicando aquí.