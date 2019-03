The Jesus and Mary Chain se incorporan al WARM UP Estrella de Levante

La mítica banda escocesa The Jesus and Mary Chain se une al cartel del WARM UP Estrella de Levante junto a artistas como Noel Gallagher’s High Flying Birds, Two Door Cinema Club, Vetusta Morla o Teenage Fanclub.

Todos estos grupos y muchos más estarán en Murcia los días 3 y 4 de mayo. En el caso de esta última confirmación, se trata de un grupo influenciado por bandas tan dispares y reputadas como The Stooges, The Ramones, Enstürzende Neubauten o The Shangri-Las, formando todo y uno con el sonido y la biografía de la escena independiente británica de los 80 y 90: Bobby Gillespie fundó Primal Scream tras ser el batería de los escoceses, cuyo éxito contribuyó a cimentar la mítica discográfica Creation Records… de la que emergerían bandas como My Bloody Valentine u Oasis.

The Jesus and Mary Chain es, por tanto, historia viva de la música británica. Y bien viva, puesto que, en 2017, 19 años después de su último disco, volvían con Damage and Joy, un álbum que recuperaba los muros de guitarras distorsionadas y el humor negro marca de la casa que ha marcado a varias generaciones de músicos.

Antes de la confirmación de los escoceses, WARM UP Estrella de Levante había confirmado a nombres como Red Axes, Young Marco, Tama Sumo o San Proper en su nuevo espacio de música electrónica, Esc_. Y antes, a 2manydjs, Novedades Carminha, Amaia….La lista de confirmados para el festival murciano es interminable, y a ella se unirán en las próximas semanas nuevos nombres que desplegarán su música por toda la ciudad de Murcia. Para asistir al festival, los abonos están a la venta a través de su web oficial, www.warmupfestival.es, por tan solo 53€ hasta esta noche, cuando subirán de precio.