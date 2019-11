The Japanese House estrena “Chewing Cotton Wool”, su nueva canción

The Japanese House ha compartido una nueva canción titulada “Chewing Cotton Wool“, con la que sigue presentando su nuevo EP “Something Has To Change“.

La artista, cuyo nombre real es Amber Bain, ya nos presentó su nuevo lanzamiento en septiembre con la canción que le da nombre. Aunque en principio ya deberíamos tener en EP al completo este mes, finalmente se ha retrasado hasta principios de 2020, razón por la que posiblemente ahora nos presenta esta canción, para aliviar este tiempo extra de espera.

Este nuevo EP será el primer lanzamiento de Bain desde su disco debut de 2019, Good At Falling. Próximamente, Bain protagonizará una breve gira por el Reino Unido, tras lo que esperemos que se anime a visitarnos a lo largo de 2020.