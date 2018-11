The Japanese House anuncian álbum debut

The Japanese House acaban de anunciar el lanzamiento de su álbum debut titulado Good at Falling. El álbum verá la luz el próximo 1 de marzo a través de Dirty Hit.

El CD ha sido producido por la propia Amber Bain junto a BJ Burton (Bon Iver, Low…) y por George Daniel de The 1975.

Good at Falling llega por fin después de 4 aclamados EP’s: Pools To Bathe In (2015), Clean (2015), Swim Against The Tide (2016) y en 2017 Saw You In A Dream. El disco es el resultado de la vida de Bain, en sus propias palabras: “Estas canciones son definitivamente más directas, el disco tiene mucho más de mí. Así que tiene sentido”.

El primer adelanto del disco llega con Lilo, una canción basada en una experiencia personal: una amiga animó a Amber a emprender una nueva relación que acabó siendo “todo lo que necesitaba”.

En la canción, The Japanese House compara los movimientos y la manera de ver la vida de esta nueva pareja a la serenidad de una lila flotando en una piscina. Un recordatorio de que a The Japanese House se le da bien enamorarse y puede sobrevivir al desenamorarse. El videoclip lo protagoniza junto a su expareja en la vida real, Marika Hackman.

Os dejamos con el vídeo para ir abriendo boca:

Y es que después de este adelanto, ¿quién no tiene ganas de escuchar este disco? Nosotros estamos expectantes.

Quedaos con este grupo porque dará mucho que hablar, quién avisa no es traidor.