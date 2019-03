The House of Love se incorporan al Visor Fest 2019

La segunda edición de Visor Fest tendrá lugar los días 13 y 14 de septiembre de este año en Benidorm, Parque de l’Aigüera (Auditorio Julio Iglesias), cuenta ya con la incorporación de The House of Love como quinta banda de su cartel tras Happy Mondays, Buffalo Tom, The Church y New Model Army.

En noviembre de 2018, la banda realizó una gira por el Reino Unido que culminó con un espectáculo en el London Roundhouse, haciendo sold out. La gira sirvió para celebrar el 30 aniversario de su tan aclamado álbum de debut homónimo, que fue lanzado por Creation Records en 1988. Una edición especial del álbum, con muchos extras no escuchados anteriormente, lanzada por Cherry Red Records, para hacerlo coincidir. El álbum original de 10 pistas fue lanzado por los legendarios Creation Records e incluye canciones clásicas como Hope, Man To Child y Love In A Car. Este fue rápidamente aclamado como uno de los lanzamientos independientes definitivos de finales de los 80 y, a día de hoy, las canciones y el sonido resuenan tras mucho tiempo, y están creando una nueva generación de fans.

The House Of Love se formó en 1986 en Camberwell, al sur de Londres, y lanzó su primer single Shine On en Creation Records, en mayo de 1987. Dos singles más, Real Animal y Christine, aparecieron antes de que lanzaran su álbum debut, en junio de 1988 , con críticas extáticas.

Un encanto innegable fue el contraste entre la superposición de capas de guitarras y “la ostentosa voz de calma” (para citar a Len Brown en el NME) que estaba en el centro. “El sonido de la guitarra era la primavera, la melodía y las letras el otoño”, coincidió Simon Reynolds de Melody Maker, refiriéndose a “Christine”, pero haciendo un comentario que se aplica igualmente a todo el disco. Destaca, entre otros, según Danny Kelly de The NME, porque nació en una era de “pop de retención instantánea e impacto instantáneo”. Para Simon Reynolds, la llegada de The House of Love representó “el sol convirtiéndose en supernova” y su colega y periodista Jonh Wilde vio a la banda de una manera similarmente cósmica – el álbum era “desconcertantemente grande y enteramente todo”. Tocando en vivo, los críticos también estaban de acuerdo en que la banda era dinamita. Tanto Guy Chadwick como Terry Bickers fueron los primeros y más importantes guitarristas de la banda, creando una textura sobre la cual las canciones poéticas de Guy Chadwick fueron posándose. Guy tuvo una visión del sonido y Terry hizo un gran esfuerzo para ayudarle a darse cuenta. John Peel al verlos en Leeds en 1988, en The Observer, dijo “The House of Love mostró en segundos que tienen esa tensión interna que los convierte en una gran banda en lugar de una simplemente buena. Esta fue una de esas actuaciones que deseé haberme llevado conmigo”.

Luego firmaron con Fontana Records y el empresario de Creation, Alan McGee, que sigue siendo su mánager. Pero el guitarrista Terry Bickers se fue en 1989, después de una caída monumental, para ser reemplazado por Simon Walker antes de que lanzaran su segundo título homónimo (aunque a menudo se le llama “the Butterfly album”) en enero de 1990. El álbum con canciones como el hipnótico “The Beatles and The Stones”, “I don’t Know Why I Love You” y una nueva versión de “Shine On” se hizo Disco de Oro inmediatamente, colocando el single en las listas de éxitos de toda Europa.

Dos álbumes más serían lanzados en Fontana: “Babe Rainbow” (1992) y “Audience With The Mind” (1993) antes de que se disolvieran a finales de 1993 desilusionados con la compañía discográfica. Guy hizo un disco en solitario, el clásico tranquilo “Lazy Soft”, y “Slow” en Setanta Records, antes de que Terry se uniera a la banda de nuevo junto con el nuevo bajista Matt Jury. Juntos hicieron una gira en 2005 con un nuevo álbum “Days Run Away” que fue seguido en 2013 por “She Paints Words In Red” en Cherry Red. Actualmente trabajan en material nuevo y se espera un nuevo álbum en un futuro próximo.