The Horrors tomarán el Royal Albert Hall de Londres por el 10° aniversario de su “Primary Colours”

En el año 2009, The Horrors lograron reinventarse por completo con Primary Colours, su segundo trabajo en el que protagonizaron un radical cambio de estilo que les consolidó como una de las bandas más a tener en cuenta de la escena británica. Algo así merece la pena celebrarlo, y por eso el año que viene los británicos tienen previsto un concierto en el Royal Albert Hall, una de las salas de conciertos más míticas del continente, y es que no se cumple una década todos los días.

La celebración tendrá lugar el 9 de mayo del año que viene, aunque las entradas ya se ponen a la venta este mismo viernes, así que si no quieres desaprovechar esta oportunidad de escuchar el disco al completo con temazos como Sea Within A Sea o Who Can Say, date prisa en ir comprándolas y reservando los billetes de avión.

Desde luego, será un aniversario muy especial y la propia banda nos lo deja claro en sus palabras al anunciar el concierto: “Primary Colours fue un álbum fundamental para nosotros y estamos encantados de brindarle una merecida celebración cuando llegue a su décimo año. Damos la bienvenida con los brazos abiertos a nuestros amigos, fanáticos y simpatizantes de todo el universo para que visiten el Royal Albert Hall, uno de los lugares más hermosos de Londres, para disfrutar de esta noche tan especial con nosotros“.

Desde CrazyMinds, intentaremos no perdernos esta cita con el que, posiblemente, sea el mejor de los cinco discos que contempla la discografía de The Horrors.