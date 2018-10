The Good, The Bad & The Queen vuelven con nuevo disco después de once años

Vivimos en la época del resurgir, de volver a ver en el panorama grupos que hacía eones nos encandilaron para después proferir un excesivamente largo silencio. El año pasado fue el turno de Slowdive y este año parece ser el de The Good, The Bad & The Queen, ese super grupo formado por Damon Albarn, Paul Simonon, Simon Tong y Tony Allen.

Buenas noticias para los seguidores de este conjunto británico, y es que, once años después del estreno de un álbum homónimo llamativo con el cual Damon Albarn se oxigenó y viró por parajes alejados de Blur, han decidido confeccionar y estrenar un sucesor titulado Merrie Land el cual llegará el próximo 16 de noviembre; esto es, en menos de un mes.

Por si la noticia y el estreno de la portada y el tracklist no fueran suficientes, han decidido estrenar el tema que da el nombre al disco con un vídeo encargado de complementar a la perfección la estética sonora mostrada en el corte. Así, encontramos a un muñeco de un ventrílocuo algo melancólico sobre fondos que mezclan el brutalismo arquitectónico británico, tonos de grises y estética algo misteriosa.

El tracklist del trabajo lo podemos encontrar a continuación:

01 Merrie Land

02 Gun to the Head

03 Nineteen Seventeen

04 The Great Fire

05 Lady Boston

06 Drifters & Trawlers

07 The Truce of Twilight

08 Ribbons

09 The Last Man to Leave

10 The Poison Tree