La recién renacida banda The Good, The Bad and The Queen presenta nueva canción, llamada Gun To The Head, y además anuncian gira para final de 2018. Gun To The Head pertenece al segundo álbum del grupo que tendrá por título Merrie Land, que es su primer álbum en 10 años, y saldrá a la luz el 16 de noviembre.

El vídeo está protagonizado por el muñeco ventrílocuo que ya salía en el primer single, titulado igual que el LP, Merrie land. El tema se atreve a poner en entredicho el dichoso Brexit, comentando que se trata más de economía que de necesidades sociales. También se notan las referencias a A Day In The Life de The Beatles, por otra parte.

The Good, The Bad & The Queen realizarán tres conciertos sorpresa antes de embarcarse en una gira por todo el Reino Unido a finales de este mismo año. El lanzamiento de este segundo disco y gira coinciden, para su líder Damon Albarn, con el fin del tour The Now Now de Gorillaz.

El origen de esta banda se remonta a 2005 cuando se consideraba como un proyecto en solitario de Damon Albarn. Formada por el propio Albarn (Blur, Gorillaz), Paul Simonon (The Clash), Simon Tong (The Verve) y Tony Allen (Fela Kuti), lanzaron su primer single llamado Herculean el 30 de octubre de 2006, y no hubo otro más hasta 2007, Kingdom of Doom, una semana antes de la salida de su álbum debut, The Good, The Bad & The Queen que es el que realmente ha dotado de nombre al grupo.

Escuchad Gun To the Head:

Además, para los afortunados que podáis disfrutar de esta gira, os dejamos el listado del tour por UK. ¿Se dejarán caer por algún festival este verano?

Monday November 26 2018 – TYNEMOUTH CIU Club

Tuesday November 27 2018 – CULLERCOATS Crescent Club

Wednesday November 28 2018 – CULLERCOATS Crescent Club

Saturday December 01 2018 – BLACKPOOL North Pier

Sunday December 02 2018 – GLASGOW SWG3

Tuesday December 04 2018 – LONDON EartH (Hackney Arts Centre)

Wednesday December 05 2018 – LONDON EartH (Hackney Arts Centre)

Thursday December 06 2018 – LONDON EartH (Hackney Arts Centre)