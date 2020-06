El próximo 11 de septiembre, The Flaming Lips publicarán su nuevo disco, titulado American Head, para mantener el ritmo de trabajo, de momento aparentemente incansable, que muestran esta veterana banda. El LP saldrá a la venta a través de Warner, y ya podemos escuchar un nuevo adelanto titulado My Religion Is You.

Sobre American Head, el nuevo disco de The Flaming Lips

No debe ser fácil componer y publicar un nuevo disco después de una carrera tan exitosa y alabada como la de The Flaming Lips. Hay que reconocer que llevan un año intenso, ya que han pasado solamente unos meses desde que lanzasen su anterior trabajo Deap Lips (2020) junto a Deap Valley y su último álbum propio King’s Mouth en 2019.

Para este nuevo trabajo, compuesto por 13 nuevas canciones, The Flaming Lips se ha puesto en manos del productor Dave Fridmann. Además, han contado con la colaboración de Kacey Musgraves, que pone la voz en las canciones Watching the Lightbugs Glow y God and the Policeman.

Wayne Coyne, líder de la banda, ha hablado sobre este nuevo trabajo, del que nos dice lo siguiente. “La música y las canciones que componen el álbum AMERICAN HEAD se basan en un sentimiento. Un sentimiento que, creo, solo se puede expresar a través de la música y las canciones. Estábamos, mientras lo creábamos, intentando NO escucharlo como sonidos, sino sentirlos. El sacrificio de la madre, la intensidad del padre, la locura del hermano, la rebelión de la hermana … No puedo expresarlo con palabras“, afirma.

Sobre My Religion Is You, la nueva canción de The Flaming Lips

Como ya hemos dicho antes, My Religion Is You supone el segundo adelanto del nuevo disco de The Flaming Lips después del reciente aperitivo que nos ofreció bajo el título Flowers of Neptune 6.

Nosotros estamos a punto de descubrir este single, acompañado además de un nuevo videoclip que nos muestra a Wayne Coyne recolectando rosas gigantes junto a un prado en llamas, en la línea que ya seguía su reciente Flowers of Neptune 6.

Y, por supuesto, ya puedes escucharla en plataformas digitales como Apple Music y Spotify.

Tracklist de American Head, el nuevo disco de The Flamin Lips

01 Will You Return / When You Come Down

02 Watching the Lightbugs Glow

03 Flowers Of Neptune 6

04 Dinosaurs On The Mountain

05 At The Movies On Quaaludes

06 Mother I’ve Taken LSD

07 Brother Eye

08 You n Me Sellin’ Weed

09 Mother Please Don’t Be Sad

10 When We Die When We’re High

11 Assassins of Youth

12 God and the Policeman (ft. Kacey Musgraves)

13 My Religion Is You