The Flaming Lips estrenan “Dinosaurs On The Mountain”, nuevo videoclip y single

Seguimos poco a poco conociendo canciones de American Head, el disco que The Flaming Lips publicarán el próximo 11 de septiembre a través de Warner Records.

Hoy es el turno de Dinosaurs On The Mountain, que viene acompañada de un videoclip que grabaron en Oklahoma durante el confinamiento en el que les vemos, una vez más, actuando desde dentro de sus famosas bolas de plástico gigantes, que si siempre fueron famosas, ahora se han demostrado como una solución verdaderamente útil ante esta situación que vivimos.

Recordemos que este nuevo single es el tercer adelanto que escuchamos de este disco tras My Religion Is You y Flowers of Neptune 6.