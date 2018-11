The Dandy Warhols cumplen 25 años con nuevo disco y gira europea sin parada en España

Quizá pensabas que ya se habían retirado pero no, The Dandy Warhols siguen vivitos y coleando. Para celebrar que cumplen 25 años, han anunciado que en 2019 publicarán un nuevo álbum titulado Why You So Crazy (Dine Alone Records), que por ahora nos presentan con un vídeo 360º en plano secuencia protagonizado por Jessica Paré de Mad Men para su single Be Alright.

La publicación de su décimo álbum de estudio supone un regreso singular para Dandy Warhols, como resaltan desde su sello, desde donde nos cuentan que pasarán por un psych pop muy poco convencional en Be Alright, Americana bizarra en Motor City Steel, y rumbas propulsadas por pianos góticos en Forever).

El cortometraje 360° que sirve como vídeo de Be Alright gira alrededor de la ingesta de un vino mágico. Es un vídeo rodado en una sola toma, y filmado en el espacio de la banda, Odditorium, que incluye un bar propiedad del propio líder de la banda, Courtney Taylor-Taylor, todo un apasionado de los vinos y que ha dirigido él mismo.

Gira sin parada en España

The Dandy Warhols han confirmado fechas por Europa, pero desafortunadamente, por ahora no han incluido nuestro país. Para verles, habrá que viajar a Amberes, París, Amsterdam, Berlín o Londres, pero esperemos esto cambie próximamente.