The Cure, primera confirmación del NOS Alive 2019

Independientemente de que estuviésemos ya mentalizados, el momento de que den inicio las confirmaciones para los grandes festivales de la península para el próximo 2019 ya ha llegado. Y el primero en dar la puesta en marcha es el festival lisboeta, el NOS Alive, uno de los mayores eventos musicales de Europa —así lo lleva diciendo su cartel y organización durante los últimos años—.

Una gran cita que cada año logra conformar un line-up espectacular gracias a una línea artística y organizativa basada en el menos es más. Buena muestra de ello es el cartel de su celebración en 2018: Pearl Jam, Arctic Monkeys, Queens Of The Stone Age, Khalid, Sampha, Eels, Portugal. The Man…

Así, la banda británica The Cure es el primer cabeza de cartel anunciado para esta nueva edición del NOS Alive, todo ello dentro de una extensa gira por festivales europeos. De esta forma la formación ya ha confirmado su paso este verano por Francia, Bélgica, Reino Unido y ahora Portugal… e inminente ocurrirá lo mismo con España.

Las abonos para el NOS Alive se encuentran disponibles, en el caso de la compra desde España, a través de Masqueticket por 149€ y en el caso de las entradas, en la misma página por 65€.