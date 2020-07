El nuevo disco de The Cure será “el más intenso, triste, dramático y emotivo de toda su carrera”

Aunque llevamos 12 años esperando, parece que estamos un paso más cerca de un nuevo disco de The Cure, lo que nos haría tener una pequeña noticia positiva más con la que intentar salvar este terrible 2020 que estamos viviendo.

En una entrevista, Roger O’Donnell, teclista de la banda, ha hablado de este trabajo y ha afirmado que Robert Smith y él de prometieron a sí mismos hacer el “disco más intenso, triste, dramático y emotivo de toda su carrera“, ya que solo de ese modo podrían despedirse por todo lo alto.

Afortunadamente, para nuestra tranquilidad, O’Donnell está muy orgulloso del resultado de las demos y parece que han conseguido el objetivo. No hay duda de que han preferido tomárselo con calma y seguridad ya que, después de 12 años de silencio y con un legado tan importante como el de la banda, no es necesario en absoluto dar un paso en falso.

Lo que no sabemos aún es cuándo podremos escucharlo. Y vosotros, ¿estáis emocionados con la idea de un nuevo disco de The Cure?

BIOGRAFÍA DE THE CURE

Liderados por Robert Smith, príncipe del pop depresivo y uno de los grandes íconos del rock, The Cure ha llevado a sus legiones de admiradores a un mágico viaje por los territorios del post-punk, el goth, la new wave y el art-rock, deteniéndose solamente para rellenar el aerosol de fijador para cabello. Una banda extraordinaria en vivo y en estudio pese a sus constantes cambios de integrantes, The Cure grabó sus mejores discos (Pornography, The Head on the Door, Disintegration) durante los ochenta pero su música se mantuvo siempre increíblemente vigente, influenciando a incontables artistas de todo tipo de géneros. Más allá de casi no editar discos nuevos y de constantes rumores sobre su disolución, en el nuevo milenio la banda continuaba realizando giras internacionales de gran éxito.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE THE CURE

Three Imaginary Boys (1979)

Seventeen Seconds (1980)

Faith (1981)

Pornography (1982)

The Top (1984)

The Head on the Door (1985)

Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987)

Disintegration (1989)

Wish (1992)

Wild Mood Swings (1996)

Bloodflowers (2000)

The Cure (2004)

4:13 Dream (2008)

Puedes escuchar todos sus discos en Apple Music.

IMPRESCINDIBLES DE THE CURE

En Apple Music, han reunido las canciones más importantes de grupo en esta playlist:

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE THE CURE

¡Descubre más artistas aquí!