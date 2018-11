The Cure estarán en el Mad Cool 2019

Pocas confirmaciones estaban tan cantadas como la de The Cure, más aún desde que la semana pasada el lisboeta NOS Alive, cuyas fechas coinciden con las del Mad Cool, anunciara la presencia de la banda liderada por Robert Smith en su próxima edición. La gira festivalera de The Cure para 2019, que empieza a parecer bastante nutrida, tocará tierra en Madrid entre el 11 y el 13 de julio del año que viene gracias al Mad Cool.

Con esta ya son tres las bandas que confirma el Mad Cool y los veteranos capitanes del look despeinado y el maquillaje de tres días se unen a The National y The 1975. Durante 2019 The Cure continuarán con las celebraciones de su 40 cumpleaños como banda. Unos “festejos” que comenzaron este verano con un multitudinario concierto en Hyde Park y la organización del prestigioso Meltdown Festival por parte de Robert Smith.

Todo parece indicar que el goteo de pistas y confirmaciones continuará durante los próximos días en las redes del festival madrileño.