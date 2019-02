Este 2019, el icónico álbum de la banda británica cumple 30 años. Publicado el 2 de mayo de 1989, Disintegration es uno de los trabajos más populares y emblemáticos de The Cure. En él se incluyen piezas esenciales de su amplio repertorio como Lullaby, Pictures Of You o Fascination Street.

Ahora el grupo, que ya había sido anunciado por varios festivales internacionales (entre ellos el Mad Cool de Madrid), ha anunciado las primeras actuaciones en las que interpretará íntegro el disco. Son cuatro los conciertos confirmados por The Cure, todos ellos en el Sydney Opera House de la ciudad australiana.

El simbólico espacio para conciertos acogerá los próximos 24, 25, 27 y 28 de mayo una serie de bolos muy especiales de la legendaria formación liderada por Robert Smith.

Pese a que en la imagen y el mensaje compartido por The Cure en las redes parece indicar que se trata de una exclusiva mundial, en la página del lugar del evento se puede leer que en realidad es la premiere internacional de estas fechas, y las únicas que se celebren en Australia. Por ello, cabe esperar que Smith y compañía sumen alguna cita más próximamente.