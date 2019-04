El festival vitoriano volverá a celebrarse en la explanada de Mendizabala los próximos 21 y 22 de junio. El Azkena Rock 2019 ha cerrado este martes su rockero cartel con cuatro incorporaciones lideradas por la presencia de los ingleses The Cult.

La banda comandada por el cantante Ian Astbury volverá al Azkena Rock tan solo dos ediciones después. En 2017 acudieron a Gasteiz para presentar su último álbum de estudio, Hidden City. En esta ocasión, y como se notifica en el cartel del festival, The Cult conmemorarán los 30 años de su disco Sonic Temple, editado en 1989.

A la confirmación de The Cult para el sábado 22 de junio se suman otras tres que también actuarán dicha fecha. Melvins, uno de los combinados que originó la escena grunge en Seattle, pondrán a prueba sus últimos lanzamientos: A Walk with Love & Death, de 2017; y Pinkus Abortion Technician, publicado el pasado 2018.

El año pasado llegó al mercado también el último LP de la cantautora country y americanista Neko Case. La miembro de los canadienses The New Pornographers parará en el Azkena Rock con motivo de la gira de presentación de Hell-On, referencia con la que retoma su carrera solista un lustro después.

Por último, se suma a la cita estival el joven quinteto angelino Mt. Joy. Tras pasar por festivales como Bonnaroo o Lollapalooza y telonear a The Shins o The Head and the Heart con un puñado de singles, los estadounidenses publicaron en marzo de 2018 su debut homónimo.

Pero no todo son buenas noticias para los seguidores del Azkena Rock, puesto que la organización ha notificado la cancelación de Unsane poco antes de dar por cerrada la programación. El ruidoso grupo no actuará finalmente en la edición de 2019 debido a “problemas médicos”.