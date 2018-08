The Cranberries anuncian reedición especial por el 25° aniversario de “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?”

Tan sólo han pasado unos meses pero el vacío que dejó Dolores O’Riordan con su repentina muerte en enero de este año va a ser difícil que pueda llegar a ser reemplazado en algún momento. Precisamente, está a punto de cumplirse el 25 aniversario de su disco Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, y para recordar esa fecha, acaba de anunciarse una reedición muy especial.

El boxset saldrá a la venta el 19 de octubre con versiones remasterizadas de sus canciones, incluyendo éxitos como Linger y Dreams, que ya han pasado a la historia como algunos de los temas más inolvidables de la banda irlandesa.

En definitiva, un lanzamiento muy especial sobre todo para coleccionistas y grandes fans del grupo, que podrán descubrir caras b, descartes, sesiones en radio y otras rarezas de este álbum originalmente lanzado en el año 1993.

Tracklist de la reedición de Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We

Disco Uno: Àlbum Original remasterizado

01 “I Still Do”

02 “Dreams”

03 “Sunday”

04 “Pretty”

05 “Waltzing Back”

06 “Not Sorry”

07 “Linger”

08 “Wanted”

09 “Still Can’t…”

10 “I Will Always”

11 “How”

12 “Put Me Down”

Disco 2: Descartes del disco

01 “Íosa”

02 “What You Were”(Demo)

03 “Linger” (Dave Bascombe mix)

04 “How” (Alternate version)

Single B-sides

05 “Liar”

06 “What You Were”

07 “Reason”

08 “How” (Radical mix)

09 “Them”

10 “Pretty” (Prêt-à-Porter movie remix)

Debut EP

11 “Uncertain”

12 “Nothing Left At All”

13 “Pathetic Senses”

14 “Them”

Early demos*

15 “Dreams” (Unmixed)

16 “Sunday”

17 “Linger”

18 “Chrome Paint”

19 “Fast One”

20 “Shine Down”

21 “Dreams” (Pop mix)

*recorded as The Cranberry Saw Us

Disco Tres: Rarezas

01 “Put Me Down” (Live @ Cork Rock 1991)

02 “Dreams”

03 “Uncertain” – Live at Féile, Tipperary (July 31, 1994)

04 “Pretty”

05 “Wanted”

06 “Daffodil Lament”

07 “Linger”

08 “I Can’t Be With You”

09 “How”

10 “Ode to My Family”

11 “Not Sorry”

12 “Waltzing Back”

13 “Dreams”

14 “Ridiculous Thoughts”

15 “Zombie”

16 “(They Long to Be) Close to You

Disco Cuatro: Sesiones de Radio

01 Dave Fanning, RTÉ radio session, 1991

02 “Dreams”

03 “Uncertain”

04 “Reason”

05 “Put Me Down”

06 John Peel, BBC Radio 1 session, 1992

07 “Waltzing Back”

08 “Linger”

09 “Wanted”

10 “I Will Always”

11 Dave Fanning, RTÉ radio session 1993

12 “The Icicle Melts”

13 “Wanted”

14 “Like You Used To”

15 “False”