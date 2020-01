The Courteneers estrenan nueva canción, “Hanging Off Your Cloud”

Este viernes 17 de enero llegará a las tiendas el nuevo álbum de The Courteeners titulado More. Again. Forever., y para celebrar el lanzamiento, la banda procedente de Manchester publica hoy su nuevo single Hanging Off Your Cloud. Recordemos que se trata del tercer adelanto después de singles Heavy Jacket, Better Man y la propia More. Again. Forever.

Mientras esperamos al sexto grupo de la discografía del grupo, bueno sea este adelanto para seguir haciéndonos una idea de las 10 nuevas composiciones que descubriremos al completo en unos días.