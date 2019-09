The Courteeners comparten “Heavy Jacket”, su nueva canción

More. Again. Forever., el sexto disco de estudio de The Courteeners está al llegar (aunque la fecha confirmada sea el 17 de enero de 2020), y ya podemos escuchar un nuevo adelanto. Se trata de la canción Heavy Jacket, que por el momento ya podemos escuchar acompañada de un lyric video que os dejamos aquí mismo:

Para ir entrando en calor, la banda ha anunciado también dos grandes conciertos en Londres y Manchester para finales de noviembre y mediados de diciembre.

Disfrutemos ya del retorno de la banda de Manchester.

Información sobre The Courteeners

Procedentes de Manchester, Inglaterra, The Courteeners recibieron comparaciones regulares en la prensa del Reino Unido con bandas como The Smiths, The Stone Roses y Oasis. Con el vocalista Liam Fray, el guitarrista principal Daniel Conan Moores, el bajista Mark Cupello y el baterista Michael Campbell, los Courteeners se formaron en Manchester en 2006, cuando Fray, de 22 años, ya conocido en la ciudad por sus actuaciones de cantantes / compositores acústicos, reunió a tres de sus amigos de la infancia para formar una banda adecuada. Después de firmar con Loog Records, un sello pseudoindie propiedad de Polydor, los Courteeners lanzaron su primer single de edición limitada, Cavorting, en agosto de 2007, y su primer disco St. Jude en abril de 2008. Después llegaron Falcon en 2010, un conjunto de canciones más lento y ambicioso, Anna en 2013, que reflejó una influencia del pop sintetizador de los años 80 y llegó a principios de 2013, Concrete Love en 2014 y tras el que el bajista Cupello abandonó el grupo y finalmente Mapping the Rendezvous en 2016.

Fuente: Apple Music

Discografía de The Courteeners

Mapping The Rendezvous (2016) Apple Music Spotify

Concrete Love (2014) Apple Music Spotify

Más información sobre The Courteeners