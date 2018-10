The Claypool Lennon Delirium anuncian nuevo disco con un single

El proyecto entre Sean Lennon y Les Claypool, bajista y lider de Primus, anuncia un nuevo trabajo, el segundo ya de este sorprendente dúo

El disco se llamará South of Reality y estará disponible a partir del próximo 22 de febrero a través de ATO Records. Para anunciar este retorno, el dúo ha lanzado un nuevo tema llamado Blood and Rockets.

South of Reality es la continuación del disco de 2016, Monolith of Phobos, un proyecto extraño y delirante pero a la vez fresco y sorprendente. El disco mezclaba rock progresivo, psicodelia, sinfonismo, experimentación, free-jazz y sonidos a lo Zappa.

El tema lanzado ahora parece centrarse en ambientes más cercanos al rock progresivo de finales de los 60, con melodías beatlenianas sobre un ambiente psicodélico y de ciencia ficción lisérgica.

Y es que de dos mentes brillantes y a las que no les importa para nada la experimentación, no podría surgir nada que no fuera en esa onda.

Les Claypool publicó el año pasado con sus Primus The Desaturating Seven un trabajo de siete canciones, mientras que Sean Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, publicó en 2016 la banda sonora para la comedia de horror Ava’s Possesions, un trabajo donde podemos encontrar un gran número de referentes a las bandas sonoras del terror de los 70.