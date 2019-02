The Chemical Brothers detallan su próximo disco y estrenan single

El dúo de música electrónica compartía a finales de 2018 una nueva canción en vistas a la publicación de su noveno álbum de estudio. Ahora, The Chemical Brothers han aprovechado el estreno de un tercer adelanto para detallar No Geography, su próximo disco.

Tom Rowlands y Ed Simons lanzarán el próximo 12 de abril el sucesor del Born in the Echoes de 2015. El trabajo llegará vía Astralwerks y, con el avance llegado en las últimas horas, Got to Keep On, cuenta ya con un total de tres singles: Free Yourself, MAH y la mencionada pieza.

A diferencia de las otras dos canciones, en esta ocasión The Chemical Brothers no han publicado videoclip de momento. El tema está disponible en las diferentes plataformas de streaming, donde se puede observar la portada del futuro lanzamiento.

The Chemical Brothers ofrecerán este verano dos actuaciones en nuestro país. El jueves 11 de julio estarán en el Mad Cool de Madrid y el domingo 14 de julio en el Doctor Music de Lleida.

Tracklist de ‘No Geography’