La banda liderada por Dan Auerbach y Patrick Carney vuelve a la carretera en 2019. Poco después de compartir el primer tema nuevo en cerca de un lustro, The Black Keys han anunciado una extensa gira que recorrerá Estados Unidos y Canadá el próximo otoño.

Lo harán además con el apoyo de sus compatriotas Modest Mouse. La formación liderada por Isaac Brock estará presente en todas las fechas del tour denominado Let’s Rock, que arrancará el 23 de septiembre. En otros tramos del recorrido compartirán escenario con ellos Shannon and the Clams, Repeat Repeat y Jessy Wilson.

Hace apenas una semana, The Black Keys compartían Lo/Hi, guitarrero tema que servía de adelanto de lo que está por venir para los de Akron. Su última referencia, Turn Blue, llegó al mercado en 2014. Desde entonces, Auerbach ha sacado tiempo para relanzar su carrera en solitario con Waiting on a Song o comenzar el proyecto The Arcs.

Por su parte, Carney se juntaba recientemente con el músico John Petkovic para crear Sad Planets. Este nuevo dúo artístico tiene pendiente la publicación de su debut discográfico, cuya fecha de lanzamiento es el 19 de abril.