The Big Moon estrenan “Barcelona”, cuarto adelanto de su nuevo disco

Tras la publicación de la explosiva “It’s Easy Then”, el deslumbrante pop-cinematográfico titulado “Your Light” y la noventera “Take A Piece”, The Big Moon estrenan “Barcelona”,el cuarto y último adelanto de su esperado nuevo disco, Walking Like We Do, previsto para este viernes 10 de enero vía Fiction Records. The Big Moon son Juliette Jackson, Soph Nathan, Celia Archer y Fern Ford, una banda británica que llegó como un soplo de aire fresco con su álbum debut, Love In The 4th Dimension, con el que lograron una nominación para los Mercury Prize. Dos años después, regresan con Walking Like We Do, grabado en Atlanta junto con el productor ganador de un Grammy Ben H. Allen III (M.I.A./Deerhunter/Bombay Bicycle Club). Este segundo álbum pone a The Big Moon en una encrucijada temática al mezclar temas de amor como los de su disco debut, con canciones más espinosas. Las letras de Juliette reflejan cómo la banda intenta encontrar un sentido al mundo en el que vivimos a través de la inestabilidad vital propia de nuestros tiempos. Unos temores que el grupo moldeó a través de fuerza positiva y sin perder ningún ápice de la emoción y la alegría que caracteriza a The Big Moon, para dar forma a la música más audaz y brillante de su carrera. En palabras de Juliette, Walking Like We Do trata de “ser fuerte frente a la incertidumbre, de mantenerse erguido a pesar de estar completamente perdido y no tener miedo al futuro porque es inevitable”. Después de acompañar a los Pixies en septiembre, The Big Moon se embarcarán en una gira junto a Bombay Bicycle Club durante enero y febrero de 2020 por Reino Unido. De momento, no hay fechas previstas en España