The Avalanches han publicado dos nuevas canciones en la BBC Radio 6 británica. Se trata de Reflecting Light y Wherever You Go, en las que además están rodeados de colaboradores de lujo.

Wherever You Go cuenta con la coproducción de Jamie XX y las voces de Neneh Cherry y CLYPSO. Por otra parte, Reflecting Light cuenta con Sananda Maitreya y Vashti Bunyan.

Dos nuevos aperitivos de este esperado tercer disco del dúo australiano, del que aún no tenemos fecha ni más información.

BIOGRAFÍA DE THE AVALANCHES

The Avalanches es un grupo australiano de música electrónica formado en Melbourne en 1997. Son conocidos por sus dos álbumes de estudio Since I Left You (2000) y Wildflower (2016), así como por sus sets de DJ en vivo y grabados. Since I Left You fue un éxito crítico y comercial, al recibir múltiples premios, y ha sido considerado uno de los mejores álbumes de la década de 2000 y los mejores álbumes australianos de todos los tiempos. Le siguió en 2016 Wildflower, que también recibió críticas positivas.

DISCOGRAFÍA DE THE AVALANCHES

Since I Left You (2000)

Wildflower (2016)

IMPRESCINDIBLES DE THE AVALANCHES

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE THE AVALANCHES

