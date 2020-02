The Avalanches estrenan canción junto a Blood Orange

Parece mentira, ya que no se prodigan demasiado, pero los australianos The Avalanches están de vuelta con una nueva canción. Se trata de We Will Always Love You, en la que colaboran con Blood Orange y que supone su primer lanzamiento desde su EP de remezclas Because I’m Me en 2018.Además de la colaboración de Dev Hynes, hay samples de Smokey Robinson and the Roches.

La banda australiana ha explicado el contexto y significado de la canción, y el disco completo igualmente, con las siguientes palabras: “A veces recibimos un mensaje diciéndonos que nuestra música ha estado presente en momentos oscuros, de soledad y de pérdida. No hay palabras para expresar lo importante y profunda que es esta conexión con vosotros.

La música ha nacido de momentos como esos y así logra ser sentida por aquellos que tienen sus corazones a la misma longitud de onda en la que fue creada. Una especie de código Morse transmitido y recibido por corazones compatibles entre sí.

Nuestro nuevo disco trata sobre viajes de la oscuridad a la luz. Sobre la vida después de todo tipo de muertes. Sobre la naturaleza trascendente de la propia música”.