El nuevo disco de The Avalanches ya está en masterizacion

Entre el primer y el segundo disco de The Avalanches pasaron nada menos que 16 años, pero parece que tendremos que esperar mucho menos para escuchar la tercera entrega de su discografía.

El sucesor de Wildflower, lanzado en 2016, ya está en fase de masterizacion, por lo que esperamos tenerlo para finales de este año 2020. Precisamente, y como curiosidad que la propia banda ha anunciado, han dado este paso en la misma fecha en la que su anterior trabajo cumplía 4 años.

Por ahora, no tenemos grandes detalles de este nuevo disco pero creemos que incluirán las canciones que nos han ido presentando en los últimos meses, como su colaboración We Will Always Love You con Blood Orange o Running Red Lights con Rivers Cuomo de Weezer.