The Avalanches anuncia reedición de Since I Left You

Por medio de una publicación en Instagram, The Avalanches ha anunciado la reedición en formato deluxe de su primer álbum de estudio, Since I Left You.

Publicado en el año 2000, constituía la primera vez que los australianos se metían en el estudio a grabar un álbum completo. El resultado fue un disco que ha pasado a la historia como uno de los mejores disco de electrónica de la década de los 2000, y citado por algunos como uno de los mejores álbumes australianos.

Construido en torno a 3500 samples extraídos de vinilos, el álbum contiene sonidos que van desde el soul y el sonido Motown de los años 60 y 70 hasta el rap más noventero.

Pasaron 16 años –y diversas reestructuraciones del grupo-, hasta que el proyecto, ahora formado por tan sólo dos de sus miembros originales, Robbie Chater y Tony Di Blasi, sacara Wildflower, su segundo álbum de estudio.

Aparte de esta reedición de Since I Left You, se espera que The Avalanches vuelvan a sacar disco próximamente. Si bien tratándose de los australianos resulta imposible predecir cuándo será exactamente, el dúo ha ido dejando pistas en su Twitter sobre qué artistas figurarán en forma de samples, hasta ahora Aretha Franklin, The Voices Of East Harlem o Taeko Ohnuki.

Desde que sacaran Wildflower en 2016, tan sólo ha visto la luz un tema de The Avalanches. Integrado en un anuncio de Apple, el tema –un remix del estándar de jazz de Ray Anthony, The Hokey Pokey-, no ha sido publicado aún de ninguna otra forma.