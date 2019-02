The 1975 vuelven a triunfar en los premios Brit Awards 2019

Señores y señoras, ya tenemos ganadores de los prestigiosos Brit Awards 2019, que se entregaron anoche en el O2 Arena de Londres. En una gala presentada por Jack Whitehall, acompañado por personalidades como

Paloma Faith, Annie Mac, Suki Waterhouse, Khalid, Jared Leto, Liam Payne y Winnie Harlow, se entregó un total de 13 premios diseñados por el aclamado arquitecto Sir David Adjaye.

The 1975 pueden ser considerados los grandes vencedores de la noche tras hacerse con el premio al Mejor Grupo Británico por segunda vez en su carrera y el galardón al Mejor Disco del Año por su reciente A Brief Inquiry into Online Relationships.

Además, tras 16 nominaciones a lo largo de su carrera, Calvin Harris finalmente se hizo con premios al Mejor Productor y al Mejor Single gracias a su colaboración con Dua Lipa en One Kiss.

En cuanto a premios individuales, George Ezra fue elegido como Mejor Solista Masculina y Jorja Smith como Mejor Solista Femenina, mientras que en el plano internacional los reconocimientos fueron para Drake y Ariana Grande, respectivamente. Como artista emergente del año, el elegido fue Tom Walker.

The Carters fueron seleccionados como Mejor Grupo Internacional, con lo que la historia de amor entre Reino Unido, Beyoncé y Jay-Z sigue más fuerte que nunca. También hubo premios para Ed Sheeran (Premio al Éxito Global), Little Mix con Niki Minaj (Mejor Videoclip por Women Like Me), P!NK (por su Especial Contribución a la Música) y Sam Fender (Premio de la Crítica).

En cuanto a las actuaciones en directo, destacaron las interpretaciones del actor Hugh Jackman con una deslumbrante interpretación de The Greatest Show, Calvin Harris y Dua Lipa, Sam Smith y Rag’n’Bone Man, George Ezra, Jorja Smith, Jess Glynne con HER, Little Mix con Ms Banks, The 1975 y P! NK.