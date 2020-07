The 1975 reprograman su concierto en Madrid

The 1975, la banda conocida mundialmente por temas como Somebody Else o Love It If We Made It, lleva a su espalda un largo historial de cancelaciones para sus conciertos en la península española. La racha comienza por aquellos primeros conciertos en solitario en el país, cuando el grupo iba a actyar en la sala El Sol y en Razzmattazz Club allá por noviembre de 2013, siendo aún un grupo emergente.

A esta cancelación le sucedieron las de su actuación en el Arenal Sound de 2016, y sus dos fechas previstas en estadios de Madrid y Barcelona, en 2017 durante su extensa gira europea, aunque sí aparecieron en algún que otro festival.

Finalmente, la banda anunció conciertos en Madrid y Barcelona para promocionar su último trabajo, Notes On A Conditional Form (2020) en marzo de este año, pero la pandemia del Covid-19 volvió a negarnos a The 1975 en su headline show. Tampoco su primer aplazamiento hasta octubre ha sido suficiente.

Esta misma mañana, Ticketmaster ha anunciado que ambos shows se han reprogramado para el 8 y 9 de marzo de 2021, en el WiZink Center y la Sala Razzmatazz , respectivamente. Por supuesto, las entradas adquiridas con anterioridad continuarán siendo válidas para las nuevas fechas.

Puedes adquirir tus entradas a través de este enlace.

The 1975 ha publicado recientemente su último trabajo, Notes On A Conditional Form y ya puedes escucharlo a través de Spotify y leer nuestra reseña.