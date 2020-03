The 1975 anuncian detalles y nueva fecha para su cuarto disco

The 1975 han anunciado nuevos detalles de su esperado cuarto disco de estudio, Notes On A Conditional Form. La producción discográfica que saldrá el próximo 22 de mayo ha sufrido ya dos retrasos, desde la fecha inicial del 21 de febrero a un primer retraso al 24 de april. Este trabajo será la continuación de A Brief Inquiry Into Online Relationships, disco lanzado por la agrupación en el año 2018.

Este trabajo finalmente incluirá 22 canciones, de las que ya hemos conocido temas como People y The Birthday Party, y este mismo viernes podremos escuchar un nuevo single, Jesus Christ 2005 God Bless America, al que seguirá otro lanzamiento inminente como If You’re Too Shy (Let Me Know).

Ya puedes escuchar los adelantos y discos anteriores de The 1975 en Apple Music y Spotify.

Tracklist de Notes On A Conditional Form, nuevo disco de The 1975

Estas son las 22 canciones incluidas en este álbum:

‘The 1975’ ‘People’ ‘The End (Music for Cars)’ ‘Frail State of Mind’ ‘Streaming’ ‘The Birthday Party’ ‘Yeah I Know’ ‘Then Because She Goes’ ‘Jesus Christ 2005 God Bless America’ ‘Roadkill’ ‘Me & You Together Song’ ‘I Think There’s Something You Should Know’ ‘Nothing Revealed/Everything Denied’ ‘Tonight (I Wish I Was Your Boy)’ ‘Shiny Collarbone’ ‘If You’re Too Shy (Let Me Know)’ ‘Playing on My Mind’ ‘Having No Head’ ‘What Should I Say’ ‘Bagsy Not in Net’ ‘Don’t Worry’ ‘Guys’

Conciertos de The 1975

Además del anuncio de nuevo álbum, recordemos que el grupo también tiene confirmado un tour este otoño que incluirá paradas en Madrid y Barcelona. Entradas a la venta aquí.