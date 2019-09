The 1975 pasarán por España en 2020

Así es, prácticamente unos días después de que se estrene a nivel mundial su futuro nuevo trabajo, ‘Notes on a Conditional Form’, la banda liderada por Matthew Healy visitará España por partida doble para presentarlo.

Y es que tras su exclusivo paso por el Mad Cool 2019, la banda británica The 1975 acaba de confirmar que durante el próximo mes de marzo de 2020 harán una doble visita a España. Serán Barcelona, el 9 de marzo en el Palau Sant Jordi, y Madrid, el 10 de marzo en el WiZink Center, las dos únicas fechas en las que presentarán su cuarto trabajo de estudio.

Las entradas estarán a la venta a partir del día 19 de septiembre (preventa) y será el día 20 cuando ésta ya sea general para cualquier usuario, en ambos casos se producirá a través de la página oficial de Live Nation.

Fotografía: Alejandro García-Cantarero

Información sobre The 1975

Procedentes de Manchester, The 1975 utilizan un sonido oscuro y etéreo de rock alternativo para abordar temáticas como el sexo, el amor o la inseguridad juvenil. Los cuatro integrantes del grupo (el cantante y guitarrista Matt Healy, el batería George Daniel, el bajo Ross MacDonald y el guitarrista Adam Hann) se conocieron en la escuela en 2002 y comenzaron a tocar juntos, inspirados por artistas tan diversos como Michael Jackson, The Rolling Stones, Brian Eno o Sigur Rós. Entre 2012 y 2013 lanzaron tres EP, Facedown, Sex y Music for Cars, con los que llamaron poderosamente la atención de la crítica y el público. Su álbum debut de 2013 llegó al primer puesto en el Reino Unido, un logro que repetirían en 2016 con I Like It When You Sleep… En el momento de su mayor éxito, lanzaron dos nuevos discos, A Brief Inquiry into Online Relationships en 2018 y Notes on a Conditional Form, que llegará en 2019.

Fuente: Apple Music

Discografía de The 1975

A Brief Inquiry into Online Relationships (2018) Apple Music Spotify



I Like It When You Sleep…(2016) Apple Music Spotify



The 1975 (2013) Apple Music Spotify



Más información sobre The 1975

