La banda de power pop popularizada en los 90 ha estrenado un nuevo tema. Everything Is Falling Apart es el primer corte publicado por Teenage Fanclub tras la salida del miembro fundador Gerard Love en 2018.

Después de este abandono, la formación de Teenage Fanclub la integran Norman Blake, Raymond McGinley, Francis MacDonald, Dave McGowan y Euros Childs. Los cinco se encuentran en estos momentos inmersos en una gira internacional que parará en España el próximo abril.

Teenage Fanclub actuarán dicho mes en Bilbao (19, Kafe Antzokia) y Santiago de Compostela (18, Sala Capitol). No serán las únicas ocasiones para comprobar cómo suena en directo la canción recién lanzada. En el mes de julio se dejarán caer de nuevo por nuestro país en la jornada del viernes del Mad Cool Festival.

La pieza de los escoceses llega acompañada de un videoclip cuyas imágenes fueron recogidas este mismo enero en los estudios Clouds Hill Recordings de la ciudad alemana de Hamburgo. Podría ser el adelanto de su próxima novedad discográfica, aunque no hay detalles al respecto. Su último álbum, Here, llegó en 2016.