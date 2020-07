Menuda sorpresa para acabar la semana y prácticamente el mes de julio. Esta medianoche (en Estados Unidos, ojo) podremos escuchar un nuevo disco de Taylor Swift, octavo de su carrera, bajo el título Folkore, con colaboraciones estelares como Aaron Dessner (The National), Bon Iver o Jack Antonoff. Además, estrenará el videoclip de Cardigan, primer adelanto del mismo, a la vez que el álbum.

Así lo ha anunciado la artista por sorpresa en un comunicado en Instagram en el que afirma lo siguiente: “La mayoría de las cosas que había planeado este verano no terminaron sucediendo, pero hay algo que no había planeado que sucediera. Y ese es mi octavo álbum de estudio, Folklore. ¡Sorpresa! Esta noche, a medianoche, lanzaré al completo mi nuevo disco lleno de canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones. Escribí y grabé esta música de forma aislada, pero pude colaborar con algunos de mis héroes musicales: Aaron Dessner (que ha coescrito o producido 11 de las 16 canciones), Bon Iver (que coescribió y tuvo la amabilidad de cantar una conmigo), William Bowery (que coescribió dos conmigo) y Jack Antonoff (quien es básicamente una familia musical en este momento). Diseñado por Laura Sisk y Jon Low, mezclado por Serban Ghenea y Jon Low. Las fotos del álbum fueron tomadas por la sorprendente Beth Garrabrant. Antes de este año, probablemente habría pensado demasiado en lanzar esta música en el momento “perfecto”, pero los tiempos en que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías sacarlo al mundo. Ese es el lado de la incertidumbre con el que puedo abordar. Os amo mucho“.

Folklore tendrá 16 canciones en la edición estándar, pero las ediciones físicas de lujo incluirán una pista adicional titulada The Lakes. Además, la artista pondrá a la venta 8 CD y 8 vinilos de lujo disponibles durante 1 semana, cada uno de ellos con portadas y fotos únicas.

¿Ganas de escucharlo? Imaginamos que muchas, así que esta medianoche, nos pondremos a ello.