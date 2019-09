Taylor Swift, cabeza de cartel del NOS Alive 2020

Poco a poco se van desvelando los nombres importantes de la temporada festivalera del año que viene. Y hoy ha sido el turno del Nos Alive, que tendrá lugar del 9 al 11 de julio. Por sorpresa de todos, la artista que será una de los nombres importantes del cartel es una de les estrellas del pop internacional contemporáneo: Taylor Swift.

La artista, que se hizo popular internacionalmente con canciones como Shake It Off, Love Story o I Knew You Were Trouble, acaba de publicar su séptimo disco, Lover, y lo presentará en la capital portuguesa la primera jornada del Nos Alive. De esta forma, se une a un cartel que ya contaba con Da Weasel.

Según ella, este último trabajo trata del amor en todas sus facetas. Tal y como dijo la artista en sus redes cuando lo publicó: “Este álbum es una celebración del amor, con todas sus complicaciones, buenos momentos y caos“.

Estaremos a la espera de ver qué otros artistas encabezarán el Nos Alive 2020 (bueno, y de si esta confirmación supone su presencia también en el Mad Cool). Festival que este año estaba liderado por The Cure, Vampire Weekend o The Smashing Pumpkins. De tal forma, que con Taylor Swift, se desmarcan un poco del indie que normalmente predominaba en las partes altas de cartel. ¿Habrá más sorpresas? Lo veremos.