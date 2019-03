Kristian Matsson, el cantautor sueco detrás del nombre The Tallest Man On Earth, ha compartido esta semana un primer adelanto del que será su próximo y quinto álbum: I Love You. It’s A Fever Dream, que verá la luz el próximo 19 de abril.

El nuevo tema se llama The Running Styles of New York, y continúa la polifonía iniciada en su último álbum, Dark Bird Is Home, y mantenida también en los temas sueltos que el sueco ha ido lanzando a lo largo de los últimos tres años.

Con una cuenta atrás en alemán, el tema nos introduce en una riqueza instrumental que recuerda a temas como Fields of Our Home o Sagres. Guitarra y piano se imponen, acompañados de un fondo de cuerdas y la rasgada, característica voz del cantante.

El próximo trabajo de Matsson llegará así el próximo 19 de abril, casi cuatro años después del estreno de su cuarto LP.