The Tallest Man On Earth pasará por Barcelona y Madrid en primavera

Si hace poco lamentábamos la ausencia de fechas españolas para la nueva gira de The Tallest Man On Earth, ahora Kristian Matsson acaba de anunciar dos citas en solitario en Barcelona y Madrid, el 20 y 25 de febrero, respectivamente, en la sala BARTS de la ciudad condal y el Teatro Nuevo Apolo madrileño.

Se trata de la gira correspondiente a su proyecto “When The Bird Sees The Solid Ground”, desarrollado a lo largo de los últimos meses con cinco temas resultantes, compartidos tanto en Youtube como en sus canales oficiales de distribución: An Ocean; Somewhere In The Mountains, Somewhere In New York; Forever Is A Very Long Time; Down In The Heart y Then I Won’t Sing No More.

El trovador sueco no ha olvidado tampoco otros puntos del sur europeo, como Italia o Portugal, así como su Suecia natal, en el extremo opuesto del continente. Posteriormente, Matsson regresará a la costa oeste de EE. UU. para cerrar las fechas de esta segunda parte de su gira. Las entradas, para todas ellas, saldrán a la venta el próximo viernes a las 12 horas del mediodía.

Dos años tras su última visita

En febrero se cumplirán, de hecho, dos años desde la última visita a España de The Tallest Man On Earth. En aquella ocasión, en 2016, el despliegue de fechas fue un poco más ambicioso, con parada también en Valencia y Gijón, donde acudió para presentar los temas del que sigue siendo su último LP, Dark Bird Is Home.