Supergrass explican las razones tras su retorno 10 años después

A la vuelta del verano nos ha sorprendido el retorno a los escenarios de Supergrass, quienes van a celebrar por todo lo alto el 25º aniversario de su debut I Should Coco con una serie de fechas en directo por Reino Unido, Europa (que no se olviden de nosotros) y Estados Unidos. De este modo, los británicos ponen punto y final a una década de separación debido a “diferencias musicales” en la que han explorado diversos proyectos en solitario, como en el caso de su cantante Gaz Coombes.

Precisamente ha sido Coombes quien ha hablado con NME sobre las razones para este retorno. “Hemos estado hablando de eso por un tiempo. Recuerdo haber hablado con Danny por teléfono hace un año. Sabíamos que se avecinaba 2020 y eso supondría 25 años desde nuestro comienzo y 10 años desde la separación. Todo se estaba alineando de forma que se hiciese posible. La idea de entrar en una habitación y volver a tocar juntos era algo que todos acordamos instintivamente que sería algo genial, aunque fuese solamente para tocar esas canciones nuevamente y entrar en una habitación. Eso fue todo, en realidad, no fue más que eso. No queríamos hacer planes a largo plazo. Solo tocar y ver qué pasa. Y nos sentimos genial“.

Por ahora, la gira europea arrancará en febrero de 2020 y ya tiene fechas anunciadas en París, Bruselas, Amsterdam y Dublín, además de varias ciudades británicas a continuación y dos conciertos en Estados Unidos (Los Ángeles y Nueva York) en abril.

Información sobre Supergrass

Supergrass

Al igual que muchas otras bandas británicas de los años 90, las raíces musicales de Supergrass se encuentran en el contagioso punk-pop de Buzzcocks y the Jam, así como en el post-punk pop de Madness y el tradicional pop británico de The Kinks y The Small Faces. Tal vez debido a su edad (dos de los tres del trío aún eran adolescentes cuando grabaron su single de debut), la banda también presenta elementos de grupos decididamente clásicos como Elton John, David Bowie, los Beatles y los Rolling Stones. Con un entusiasmo exuberante y juvenil, Supergrass unió todas sus influencias en formas nuevas y sorprendentes, donde un riff de Buzzcocks podría chocar con armonías de tres partes de Crocodile Rock, o crear un ritmo trepidante que nos recuerda a los mejores momentos de The Who.

Fuente: Apple Music

Discografía de Supergrass

Diamond Hoo Ha (2008) Apple Music Spotify



Road to Rouen (2005) Apple Music Spotify



Life On Other Planets (2002) Apple Music Spotify



In It For The Money (1997) Apple Music Spotify



I Should Coco (1995) Apple Music Spotify



Más información sobre Supergrass

