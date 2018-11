Superchunk presenta “Our Work Is Done”, con una colaboración especial.

La banda americana Superchunk está de vuelta, presentando un nuevo sencillo en 7 pulgadas: Our Work Is Done/Total Eclipse.

Our Work Is Done presenta una colaboración de la banda con el vocalista de Fucked Up, Damian Abraham. En el caso de la cara B, nos encontramos con una versión de Total Eclipse de Klaus Nomi.

Este sencillo es el tercero de su serie de sencillos benéficos de edición limitada. Todo beneficio de este single se aportará a la ONG contra el cambio climático 350.org. A este sencillo le han precedido I Got Cut/Up Against The Wall, cuyos beneficios han ido a la ONG Planned Parenthood South Atlantic; y Break The Glass/Mad World, colaborando con la ONG Southern Poverty Law Center.

Estos sencillos los puedes escuchar en Spotify además del nuevo disco de Superchunk, What a Time to Be Alive, que vió la luz al comienzo de este año.