Sunflower Bean presentan ‘Come For Me’, adelanto de su próximo EP

La formación estadounidense Sunflower Bean han presentado esta semana el primer adelanto del que será su próximo EP, King of the Dudes: se trata del tema ‘Come for Me’.

La canción, según ha expresado la banda, trata sobre “la fuerza interior, el poder y la libertad sexual. En 2018, no hay tiempo que perder, ni tiempo para avergonzarse, y la canción es una declaración de eso“, han concluido en un comunicado de prensa.

El nuevo EP, que llegará el 25 de enero –un año tras su segundo álbum, Twentytwo in Blue–, contará con cuatro pistas “reaccionarias, como respuestas afiladas ante los tiempos que vivimos“. El tracklist del álbum es el siguiente:

‘King of the Dudes’ ‘Come For Me’ ‘Fear City’ ‘The Big One’

En las próximas semanas, Sunflower Bean se embarcarán en la segunda parte de un extenso tour que les llevará por Japón, China y Reino Unido.