Sticky Fingers agotan entradas en Madrid

Los australianos Sticky Fingers han agotado las entradas para el concierto que darán en Madrid el próximo 26 de abril (Changó). Este “sold out” se suma al ya anunciado la semana pasada de Barcelona, donde también han vendido todos los tickets para su actuación del 27 de abril (La [2] de Apolo).

En ambos conciertos presentarán su cuarto disco, Yours To Keep, que se publicó el 8 de febrero, y contarán con sus compatriotas True Vibenation como teloneros. Grabado al principio del año pasado en los Rocking Horse Studios de Byron Bay (Australia) y producido por su colaborador habitual Dann Hume, con Nicholas Wilson (Wolfmother) como ingeniero, Yours To Keep va a llevar a Sticky Fingers el mes de marzo a Norteamérica para protagonizar la gira Ones To Watch, un tour que irá seguido de su desembarco europeo durante abril y mayo, tras lo cual volverán a Estados Unidos para una nueva gira en junio.

Fundados en 2008, Sticky Fingers facturan una suerte de indie rock que se encuentra por el camino algo de pop psicodélico y bastante de reggae (hay quien ha etiquetado su música como dub-rock). O como dicen ellos mismos, su sonido es el hijo de una aventura amorosa entre el rock de Manchester y el dub de Kingston.