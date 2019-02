Stereolab anuncia múltiples reediciones para acompañar su gira 2019

Múltiples noticias relacionadas con Stereolab para este año 2019. Para empezar, después de reeditar sus álbumes de Switched On el pasado otoño, este año tendremos versiones remasterizadas de Transient Random Noise-Bursts With Announcements, Mars Audiac Quintet, Emperor Tomato Ketchup, Dots and Loops, Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night, Sound-Dust, y Margerine Eclipse . Casi nada.

Además, Stereolab ha anunciado una gira que les llevará a través de Europa, el Reino Unido y los Estados Unidos a finales de este año. En nuestro caso, tendremos la suerte de verles en el Primavera Sound 2019. Muchas ganas de que llegue ese gran momento.