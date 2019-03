St Woods actuará en Estados Unidos antes del lanzamiento de su disco debut

St Woods ha anunciado la primera tanda de fechas en directo presentando su nuevo disco en Estados Unidos con motivo del inminente lanzamiento de su primer LP de estudio. Entre las citas ya desveladas por el joven madrileño se encuentran el festival neoyorquino New Colossus Festival y el aclamado SXSW de Austin, Texas.

Una ocasión inmejorable para comenzar una gira en la que St Woods visitará numerosas ciudades del territorio nacional e internacional. Muchas sorpresas aguardan así que atentos a lo que viene.

Y si aún no le conoces o no has escuchado su música, un buen comienzo es el videoclip de On Me, su más reciente lanzamiento.