Sr. Chinarro publicará su primer recopilatorio a finales de noviembre

Tras 25 años de carrera, el 30 de noviembre se publicará el primer recopilatorio de Sr. Chinarro, uno de los pilares fundamentales de la escena alternativa española.

Su historia comenzó a contracorriente y a medio camino ya era un referente por su marcada personalidad y su talento lírico. Le avalan 16 discos, que le han reservado un lugar de honor en los libros de historia del pop español.

Cada una de sus etapas es única y especial. En su discografía destacan los discos El fuego amigo, El mundo según, Ronroneando y Presidente, que representan una época con éxito de crítica continuado.

Ahora, podemos repasar este primer cuarto de siglo de trayectoria con algunos de sus hits históricos que se incluyen en el siguiente tracklist:

01. El Rito

02. Una Llamada A La Acción

03. Los Ángeles

04. Del Montón

05. San Borondón

06. El Rayo Verde

07. Morado

08. Más Grande Que Barcelona

09. Tímidos

10. Todo Acerca Del Cariño

11. Vacaciones En El Mar

12. Mañana, Tarde Y Noche

13. Esplendor En La Hierba

14. Tu Elixir

Si aún no conoces o no te has adentrado en la carrera de Sr. Chinarro, ahora es tu gran oportunidad.